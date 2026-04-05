Stanković zadovoljan nastavkom niza pobeda Zvezde

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je zadovoljan što je njegova ekipa u današnjoj utakmici u Surdulici protiv Radnika nastavila niz pobeda, ali da crveno-beli mogu da igraju bolje. „Bitno je da se nastavi pobednički niz, a da se može bolje, može.

Ali, može i gore. Naredni meč ne treba da bude toliko nervoze u igri. Imamo o čemu da pričamo, ali sam zadovoljan pobedom. Bilo je problema, ali ti ih i nekad protivnik napravi“, rekao je Stanković posle utakmice za televiziju Arenasport. Fudbaleri Zvezde pobedili su Radnik u Surdulici 2:1, u utakmici 29. kola Super lige Srbije. „Najavljivali smo, bila je duga pauza i dosta njih nije bilo tu. Najavio sam da će biti teško, put i teren je u lošem stanju iako je