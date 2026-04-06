Ministar: Plan je da obnovimo zgradu Narodne biblioteke

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da je u nemačkom bombardovanju Beograda pre 85 godina, 6. aprila 1941. uništena Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu, sa kojom je izgorelo oko 500.000 knjiga i različitih dokumenata.

Selaković je za televiziju Prva, kod ostataka biblioteke na Kosančićevom vencu, ponovio da je plan Ministarstva na čijem je čelu da obnovi tu "kuću srpske kulture", odnosno najstariju srpsku ustanovu kulture, formiranu 1832. godine. Prema njegovim rečima, 6. aprila 1941. u bombardovanju Beograda, po nalogu Adolfa Hitlera, bez prethodne objave rata tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, jedan od prvih ciljeva bila je Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu, koja je