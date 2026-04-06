Hegset: Iran će sutra morati da napravi mudar izbor, jer se Tramp ne šali

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je večeras da sutra ističe ultimatum koji je postavio predsednik Donald Tramp (Trump) i da Iranu savetuje da napravi mudar izbor jer se američki predsednik ne šali. „Iran će morati da napravi mudar izbor sutra, jer se Donald Tramp ne šali“, rekao je Hegset na konferenciji za novinare na kojoj je prvi govorio Tramp. „SAD će sutra sprovesti najviše napada, više nego prvog dana napada“, 28. februara, dodao je