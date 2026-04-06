Drčelić se obratio navijačima Zvezde

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić pozvao je navijače crveno-belih da pruže podršku timu i navijaju fer i sportski na utakmici 36. kola Evrolige protiv Pariza.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u utorak od 20 časova Pariz u Beogradskoj areni. "Dragi zvezdaši, pred nama je vrlo važna utakmica Evrolige, možda i ključna za naše želje i ambicije u tom takmičenju. Našem timu je protiv Pariza potrebna velika i glasna podrška i jedinstvo svih navijača Crvene zvezde. Ovom prilikom, apelujem na sve koji budu došli u halu da navijaju fer, sportski i korektno, da ne bacaju nikakve predmete na teren, da ne vređaju nikoga, već da svu