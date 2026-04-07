Donald Tramp Junior stigao u Banjaluku uz jake mere obezbeđenja

Donald Tramp Junior, sin američkog predsednika Donalda Trampa, uz velike mere obezbeđenja stigao je u centar Banjaluke.

Zbog njegovog dolaska blokiran je uži centar grada, kao i deonica puta od aerodroma Mahovljani do Banjaluke, kojom je prošla kolona vozila sa sinom američkog predsednika.

Na svim važnijim gradskim saobraćajnicama raspoređene su jake policijske snage, nad gradom kruže policijski helikopteri, a na krovovima zgrada su primećeni snajperisti.

Tramp je na banjalučki aerodrom sleteo nešto iza 13.00 časova, a brojnim novinarskim ekipama, koje su došle da isprate njegov dolazak, nije bio dozvoljen ulazak u krug aerodroma.

Trampa je na aerodromu dočekao Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i sin lidera te stranke Milorada Dodika, na čiji poziv je, kako je potvrdio, Donald Tramp Junior stigao u Banjaluku.

On će u Banjaluci će održati panel diskusiju u Banskom dvoru, gde se, kako je najavljeno, očekuje veliki broj privrednika iz Republike Srpske.

Pojedini banjalučki mediji objavili su da će po završetku panela posetiti imanje Milorada Dodika u Bakincima kod Laktaša.

(Beta, 07.04.2026)