Donald Tramp Junior stigao u Banjaluku uz jake mere obezbeđenja

Beta pre 1 sat

Donald Tramp Junior, sin američkog predsednika Donalda Trampa, uz velike mere obezbeđenja stigao je u centar Banjaluke.

Zbog njegovog dolaska blokiran je uži centar grada, kao i deonica puta od aerodroma Mahovljani do Banjaluke, kojom je prošla kolona vozila sa sinom američkog predsednika.

Na svim važnijim gradskim saobraćajnicama raspoređene su jake policijske snage, nad gradom kruže policijski helikopteri, a na krovovima zgrada su primećeni snajperisti.

Tramp je na banjalučki aerodrom sleteo nešto iza 13.00 časova, a brojnim novinarskim ekipama, koje su došle da isprate njegov dolazak, nije bio dozvoljen ulazak u krug aerodroma.

Trampa je na aerodromu dočekao Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i sin lidera te stranke Milorada Dodika, na čiji poziv je, kako je potvrdio, Donald Tramp Junior stigao u Banjaluku.

On će u Banjaluci će održati panel diskusiju u Banskom dvoru, gde se, kako je najavljeno, očekuje veliki broj privrednika iz Republike Srpske.

Pojedini banjalučki mediji objavili su da će po završetku panela posetiti imanje Milorada Dodika u Bakincima kod Laktaša.

(Beta, 07.04.2026)

Povezane vesti »

Dodik: Dolazak Trampa Juniora u Banjaluku i Džej Di Vensa u Mađarsku signal važnog zaokreta SAD

Dodik: Dolazak Trampa Juniora u Banjaluku i Džej Di Vensa u Mađarsku signal važnog zaokreta SAD

Radio 021 pre 3 minuta
Donald Tramp mlađi: Amerikanci mogu da nauče mnogo dolaskom u Republiku Srpsku

Donald Tramp mlađi: Amerikanci mogu da nauče mnogo dolaskom u Republiku Srpsku

NIN pre 18 minuta
Telegraf pre 12 minuta
Dodik: Poseta Trampovog sina Banjaluci i Vensa Mađarskoj - signal važnog zaokreta administracije SAD

Dodik: Poseta Trampovog sina Banjaluci i Vensa Mađarskoj - signal važnog zaokreta administracije SAD

Insajder pre 42 minuta
(Foto/video) Tramp Mlađi u Banjaluci: Amerikanci mogu da nauče mnogo dolaskom u Republiku Srpsku

(Foto/video) Tramp Mlađi u Banjaluci: Amerikanci mogu da nauče mnogo dolaskom u Republiku Srpsku

Newsmax Balkans pre 43 minuta
Večernje novosti pre 43 minuta
Donald Tramp Junior stigao u centar Banjaluke, grad obezbeđuju jake policijske snage

Donald Tramp Junior stigao u centar Banjaluke, grad obezbeđuju jake policijske snage

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanjalukaAerodromhelikopterDonald Tramp

Balkan, najnovije vesti »

NIN pre 18 minuta
Telegraf pre 12 minuta
Insajder pre 42 minuta
RTV pre 33 minuta
Otvori oči: Da li je eskalacija sukoba na Bliskom istoku neizbežna ili je dogovor ipak moguć?

Otvori oči: Da li je eskalacija sukoba na Bliskom istoku neizbežna ili je dogovor ipak moguć?

Newsmax Balkans pre 23 minuta