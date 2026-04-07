Na današnji dan, 7. april: Umrli Jovan Dučić, Henri Ford...

Na današnji dan dogodilo se: 1348. Češki kralj Karlo IV osnovao je univerzitet u Pragu (Karlov univerzitet), prvi univerzitet u centralnoj Evropi. 1614. Umro je španski slikar El Greko, rođen na Kritu 1540. godine kao Dominikos Teotokopulos. Tvorac jednog od najoriginalnijih slikarskih opusa u istoriji evropskog slikarstva bio je potpuno zaboravljen i ponovo je otkriven krajem 19. veka. 1770. Rođen je engleski romantičarski pesnik Vilijam Vordsvort. Najznačajnije