Nova smena trenera u Superligi Srbije

Panajotis Lemonis, poznatiji pod imenom Takis, više nije glavni trener Radničkog iz Ništa, zvanično je saopštio taj klub.

Ova odluka je zvanično doneta u utorak, a Radnički nije slavio u Superligi Srbije još od 1. marta. "Fudbalski klub Radnički sporazumno je raskinuo saradnju sa šefom stručnog štaba Takisom Lemonisom. Klub se zahvaljuje gospodinu Lemonisu na svemu što je u prethodnom periodu uradio za Radnički. Dosadašnjem šefu stručnog štaba želimo mnogo sreće na privatnom i poslovnom planu", piše u kratkom saopštenju kluba na društvenim mrežama. Lemonis je 10. decembra predstavljen