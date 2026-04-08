SAD: Tramp najavio carine od 50% za prodavce oružja Iranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da uvodi carine od 50 odsto svim državama koje prodaju oružje Iranu.

On je to napisao na svojoj društvenoj mreži nakon što je objavljeno da SAD, Izrael i Iran pristaju na dvnonedeljno primirje u ratu na Bliskom istoku koji je započet američko-izraelskom agresijom na Iran.

"Zemlja koja snabdeva Iran oružjem biće odmah oporezovana carinom od 50 odsto na sve proizvode koje prodaje Sjedinjenim Američkim Državama, sa momentalnim stupanjem na snagu. Neće biti izuzetaka niti izuzeća", napisao je on.

(Beta, 08.04.2026)