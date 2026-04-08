(VIDEO) Ljubimac francuske publike se oprostio od Monte Karla

Francuski teniser Gael Monfis nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Monte Karlu.

Savladao ga je 11. teniser sveta i osmi nosilac na turniru u Kneževini, Aleksander Bublik u dva seta 6:4, 6:4. Oba puta je Bublik pravio brejkove u trenucima kada je Monfis servirao za opstanak u setu, a jedini brejk na meču je Francuz napravio u petom gemu prvog seta. Monfis, koji u septembru puni 40 godina, igra svoju poslednju sezonu na ATP turu, pa se ovom prilikom oprostio od publike u Monte Karlu. Trenutno 199. teniser sveta je dobio gromoglasni aplauz sa