Preminuo Duško Vujošević

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević, preminuo je u Beogradu u 67. godini.

Vujošević je tokom marta primljen u bolnicu jer mu se zbog problema sa srcem i plućima zdravlje ozbiljno pogoršalo. Duže vreme je Vujošević imao ozbiljnih zdravstvenih problema, pre svega sa bubrezima, zbog čega je imao i transplantaciju u Belorusiji 2025. godine. Najveći trag u košarci Duško Vujošević je ostavio kao trener Partizana, sa kojim je osvojio brojne trofeje, a u bogatoj trenerskoj karijeri vodio je i OKK Beograd, Mladost Zemun, Oksimesu, Crvenu zvezdu,