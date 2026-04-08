Preminuo Duško Vujošević

BEOGRAD - Čuveni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u Beogradu, potvrdio je košarkaški klub Partizan.

Vujošević je bio bivši trener Partizana, Crvene zvezde, CSKA, OKK Beograda, Breše, Pistoje, Limoža, te nekadašnji selektor Srbije i Crne Gore, prvog Crne Gore kao i Bosne i Hercegovine. Vujošević je imao 67 godina, a godinama je imao zdravstvenih problema uzrokovanih dijabetesom, pa je 2025. imao i transplataciju bubrega u Belorusiji. Tokom marta ove godine primljen je u bolnicu nakon što mu se zdravlje ozbiljno pogoršalo, jer su nastali problemi sa srcem i