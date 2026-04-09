Veselinović stigao kod Vučića na konsultacije

Predstavnici Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ stigli su danas na sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru nastavka konsultacija o potencijalnom održavanju vanrednih parlamentarnih izbora i spoljnopolitičkog kursa države.

Na konsultacije u Predsedništvo došli su predsednik sindikata „Sloga“ Željko Veselinović i poslanik Đorđo Đorđić. Poslanice Sonja Pernat i Slavica Radovanović saopštile su ranije danas da napuštaju njihovu poslaničku grupu „Pokret radnika Sloga – Struka“ u Skupštini Srbije“, zbog odluke ostatka članova da učestvuju na sastancima sa Vučićem. Nakon „Sloge“, Vučić će se u 12.30 sastati sa predstavnicima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), čiji je i sam član i