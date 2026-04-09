Alimpijević i Bešiktaš saznali rivala u finalu Evrokupa

Košarkaši Burga plasirali su se u finale Evrokupa, pošto su na svom terenu u "majstorici" pobedili Turk Telekom sa 94:78 (26:16, 17:23, 25:20, 26:19).

Francuski tim je do finala Evrokupa vodio Bot Gah sa 21 poenom, šest skokova i tri asistencije, Adam Mokoka je postigao 15 poena, uz pet uhvaćenih lopti, a Darijus Mekgi je dodao 13 poena, uz sedam asistencija i tri skoka. U ekipi iz Ankare najefikasniji je bio Džejlen Smit sa 18 poena, Džordan Ušer je upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte, dok je Kajl Aleksander postigao 10 poena, uz četiri skoka. Srpski košarkaš Uroš Trifunović je za poraženi tim upisao tri