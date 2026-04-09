Olimpijakos savladao Hapoel

Košarkaši stigli na korak od osvajanja prvog mesta na kraju regularnog toka sezone

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras kao gosti Hapoel rezultatom 89:85 u meču 37. kola Evrolige i tako stigli na korak od osvajanja prvog mesta na kraju regularnog toka sezone. Olimpijakos sad ima skor 25-12 i veoma je blizu da osigura prvo mesto posle regularnog toka sezone. Hapoel uz utakmicu manje ima učinak 22-14, a u slučaju da izgubi oba meča ostaće gotovo sigurno bez direktnog plasmana u plej-of. Tajler Dorsi je predvodio Olimpijakos ka pobedi sa 23