Nova pravila za ulazak u EU: Šta sve treba da znate

BBC News pre 39 minuta | Dejana Vukadinović - BBC

EPA

Za putnike iz 59 zemalja, među kojima je i Srbija, još od sredine oktobra 2025. važe nova pravila za ulazak u zemlje Evropske unije (EU), a od 10. aprila počela je potpuna primena ovih mera.

Za ulazak u neku od članica EU, kao i Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švajcarsku, pored pasoša i karte, granični policajci skeniraju otiske prstiju i prave fotografiju.

Sve novine od 10. aprila odnose se na kontrolu pri ulasku u EU, na kojima se putnici registruju, uzimaju biometrijski podaci i detaljnije proverava boravak u nekoj zemlji evropskog bloka.

Sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit System, skraćeno EES) odnosi se na sve državljane zemalja van EU koji dolaze na kratkoročni boravak, bez obzira da li putuju turistički ili poslovno.

Državljani zemalja Zapadnog Balkana su već „uigrani" jer od sredine oktobra prošle godine prolaze kroz ovaj sistem, kako na aerodromima, tako i na drumskim i železničkim putevima.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, rekao je da bi putnici trebalo da budu obazrivi kada se vraćaju iz zemalja EU.

„Treba planirati dolazak na aerodrom nešto ranije nego uobičajeno, par sati, sat i po vremena ranije nego što smo to inače radili kako bi se na vreme završila procedura na izlasku iz zemalja EU", rekao je Seničić Radio-televiziji Srbije.

Brisel je odlučio i da, u slučaju velikih gužvi na granicama, vlasti određene zemlje EU mogu u određenom trenutku da privremeno suspenduju ovaj sistem ulaska i tada će putnici moći da prolaze granicu po starim pravilima, dodao je Seničić.

Tokom prethodnih šest probnih meseci, sistem je povremeno obustavljan na po nekoliko sati jer je bilo tehničkih problema na nekim granicama zemalja EU.

Od 10. aprila, prema odluci Evropske komisije, postoji obaveza da sistem bude aktivan 24 sata na svim prelazima. Nema više praznih termina.

„To je ono što zabrinjava, jer će verovatno stvarati veće gužve", rekao je Seničić.

U Briselu veruju da će novi sistem značajno unaprediti bezbednost i smanji zloupotrebe.

Prvi rezultati već postoje, kažu zvaničnici EU.

Od sredine oktrobra prošle godine, više od 24.000 putnika već je odbijeno na granici zbog neispravnih dokumenata ili nejasnog razloga putovanja, dok je više od 600 ljudi označeno kao potencijalni bezbednosni rizik, prema podacima Evropske komisije.

Od oktobra 2026. trebalo bi da počne i drugi evropski sistem kontrole ulaska Etias, po ceni od 20 evra.

Da li je za sva buduća putovanja dovoljna prva registracija na ulasku u EU ?

Nije.

Seničić kaže da je razbijena ta zabluda - uverenje da je jedna registracija dovoljna za sva buduća putovanja.

Sistem je, zapravo, napravljen tako da precizno prati svaki ulazak i izlazak radi kontrole dužine boravka.

„Zabluda je da posle prve registracije ulaska u EU svaki sledeći put prolazimo bez zadržavanja.

„Da bi sistem evidentirao izlazak iz EU, ponovo ćete proći proces verifikacije na granici zemlje EU", objašnjava Seničić.

To podrazumeva dvostruku proveru: uvid u pasoš i još dva biometrijska podatka, poput fotografije ili otiska prsta.

Sama procedura ispred kamere traje oko pet sekundi, tokom kojih sistem automatski obračunava preostale dane boravka.

Ukoliko putnik dođe blizu limita od 90 dana u periodu od šest meseci, sistem će automatski uskratiti dalji boravak.

Pogledajte kako je protekao prvi dan primene novog sistema u oktobru 2025.

Šta treba da uradim?

Kada stignete na aerodrom, odnosno granični prelaz u Šengen zonu, popunjavate dokument sa ličnim podacima, a granični policajci će skenirati otiske prstiju i napraviti fotografiju.

Reč je o besplatnoj prijavi koja važi za sve koji ulaze na boravak do 90 dana, objašnjeno je iz EU.

To znači da biometrijski podaci putnika (slika i otisci prstiju) možda neće odmah biti uzimani na svakom graničnom prelazu, niti će se njihovi lični podaci odmah ubacivati u sistem.

Važno je da državljani sa pasošem Srbije ne ulaze automobilima u kolone predviđene za državljane EU, jer mogu da budui kažnjeni ili vraćeni na kraj reda, upozorio je Seničić.

Putnici iz Velike Britanije ili zemalja Zapadnog Balkana mogu da uđu u zonu Šengena, kreću se neometano i zadrže najviše tri meseca u ukupnom periodu od 180 dana bez vize, kao i do sada.

EES je automatizovani informaciono-tehnološki sistem evidencije ličnih podataka putnika koji nemaju pasoše članica EU, kao i Islanda, Lihtenštajna, Švajcarske ili Norveške.

Koji podaci su potrebni?

Gareth Fuller/PA Wire Ekran za ostavljanje otisaka prstiju

Pri ulasku u 29 evropskih zemalja potrebni su:

ime putnika;

tip pasoša;

biometrijski podaci, poput otisaka prstiju i fotografija lica;

datumi i mesta ulaska i izlaska;

da li je odbijen ulazak u zemlje Šengena;

da li je prekoračen dozvoljeni boravak.

Ko odbije da da biometrijske podatke, uskratiće mu se ulazak u evropske zemlje koje primenjuju nova pravila.

Prikupljene informacije čuvaće se u zajedničkoj Službi za upoređivanje biometrijskih podataka.

Jednom popunjeni formular važiće tri godine, na svakom graničnom prelazu će službenici samo proverati otiske prstiju i fotografiju, ali pasoše, bez obzira da li je biometrijski ili ne, neće više pečatirati.

Otisci prstiju dece mlađe od 12 godina neće biti skenirani.

Putnici će moći da koriste „sistem samoposluživanja", ukoliko je dostupan na graničnom prelazu i sami unesu lične podatke u sistem, ukoliko prvi put ulaze u Šengen.

Da bi ubrzala proceduru, EU je razvila aplikaciju Travel to Europe (Put u Evropu) koja omogućava putnicima da unapred unesu podatke i fotografiju, do 72 sata pre dolaska.

Ipak, ni to ne znači potpuno izbegavanje kontrole na granici - graničari zemalja EU i dalje će lično razgovarati sa putnicima.

Ako je neko već ranije ulazio u EU, odnosno prošao ovaj sistem, njegovi podaci (fotografija lica i otisci prstiju) su već uneti u sistem EES, piše na sajtu.

Međutim, iako su iz Brisela rekli da očekuju brži protok na granicama, za sada to nije tako.

Iako je najavljeno da se samo prilikom prvog ulaska u zemlje EU uzimaju svi podaci putnika, u stvarnosti je drugačije - i prilikom povratka i kada ponovo ulaze u zemlje EU moraće da prođu proces verifikacije.

Službenici za kontrolu pasoša će samo proveriti otiske prstiju i fotografiju, što će trajati kraće.

U retkim slučajevima, može da bude potrebno ponovo prikupiti i zabeležiti podatke putnika, dodaju.

Za putnike koji idu drumom

Državljani Srbije koji prvi put idu u zemlje EU automobilima ili autobusima, na granicama sa Hrvatskom, Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom izlaze iz vozila i daju podatke službenicima na granicama.

Novi sistem prijavljivanja važiće i za vozače teretnih vozila i autobusa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP).

Vozači teretnih vozila će moći da se prijavljuju elektronskim putem dok su na teritoriji EU.

Njihovi podaci bi trebalo da se unose prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja, objavio je ranije MUP Srbije.

Gareth Fuller/PA Wire Nova oblast za skeniranje identiteta i otisaka prstiju tokom pregleda novorazvijene zone sistema ulaska i izlaska (EES) na terminalu Evrotunela u Folkstonu, u Kentu

Zašto su uvedene novine?

Zakon je usvojen u Evropskom parlamentu još 2017, ali je njegova primena nekoliko puta odlagana - sve do sada.

Novim načinom svi podaci biće u digitalnom dosijeu i provere na granicama će biti brže, saopšteno je ranije iz Brisela.

Novi propisi će pomoći da se prati ulazak i izlazak iz Šengen zone.

Zahvaljujući otisku prstiju i snimku lica sprečiće se prekoračeni dozvoljeni boravak, zloupotreba identiteta ili bezviznog režima.

Sistem će pomoći graničnim službenicima da uvidom u važne informacije prepoznaju bezbednosne rizike i podrže borbu protiv teških krivičnih dela i terorizma, kažu zvaničnici EU.

Pogledajte video o Veneciji i saznajte šta turisti misle povodom naplaćivanja takse

Koji podaci su potrebni za drugi sistem - ETIAS?

Pored EES-a, za narednu godinu najavljeno je i uvođenje Evropskog sistema za informisanje i autorizaciju (ETIAS).

I njegovo uvođenje se nekoliko puta odlagalo, prema poslednjim saopštenjima Evropske unije, ono bi trebalo da se primenjuje od oktobra 2026.

Podnošenje zahteva za ETIAS će putnike koštati 20 evra, umesto sedam, kako je prvobitno najavljeno.

To će moći da urade na internetu ili preko mobilne aplikacije.

Unosiće se podaci iz biometrijskog pasoša, zabeležena krivična dela, ukoliko ih imaju, o boravku u ratom zahvaćenim područjima, kao i informacije o školskoj spremi.

Ovo se, između ostalih, odnosi na državljane Albanije, Bosne i Hercegovine, Crrne Gore, Severne Makedonije, Srbije, kao i pasoši Koordinacione uprave.

Više od 95 odsto zahteva će biti odobreno kroz nekoliko minuta, dok će u nekim slučajevima biti potrebno najviše 72 sata, naveli su ranije iz EU.

Dokument bi važio tri godine, u tom periodu ovih 29 država bi moglo da se poseti neograničen broj puta, a proveravala bi ga granična policija na svakom ulasku u neku od ovih zemalja.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.10.2026)