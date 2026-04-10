Goleada bez publike i pobeda Partizana u Novom Pazaru

Fudbaleri Partizana su pobedili kao gosti sa 3:2 Novi Pazar u meču 30 kola Superlige Srbije.

Meč je odigran bez publike zbog kazne koju su Pazarci dobili posle incidenata na meču sa Crveom zvezdom, dok je duel započeo minutom ćutanja koji je bio posvećen legendarnom košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću. Već u trećem minutu susreta je Demba Sek fantastičnim pogotkom načeo Novopazarce, a Driton Camaj je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena poravnao na 1:1. Drugi deo igre doneo je mnoštvo golova. Padali su jedan za drugim, a rezultat na semaforu se samo