Odigrani prvi mečevi četvrfinala Lige Evrope i Lige konferencija

Odigrani su prvi mečevi četvrtfinala Lige Evrope i Lige konferencija, U Ligi Evrope fudbaleri Aston Vile pobedili su na gostovanju ekipu Bolonje sa 3:1, a Porto i Notingem Forest su u Portugalu odigrali nerešeno 1:1.

Za Notingem Forest je celo drugo poluvreme odigrao srpski fudbaler Nikola Milenković. Revanš je za sedam dana u Notingemu, a pobednik ovog dvomeča se u polufinalu sastaje sa boljim iz duela Bolonja – Aston Vila. Frajburg je na svom terenu bio bolji od Selte iz Viga sa 3:0. Pobednik dvomeča u polufinalu igra protiv boljeg iz dvomeča Braga – Betis. Prvi meč u Portugaliji je u sredu završen je rezultatom 1:1. U Ligi konferencija u ranijem terminu fudbaleri Rajo