Pre utakmice Partizana u Evroligi odata pošta Dušku Vujoševiću

Košarkaški klub Partizan i navijači su pre početka utakmice protiv Žalgirisa odali su počast preminulom Dušku Vujoševiću, a igrači su nosili specijalne majice u čast najtrofejnijeg trenera "crno-belih" u istoriji.

Prvo je pušten kratak film o karijeri Vujoševića, a zatim su navijači su podigli velike fotografije sa likom Vujoševića. Usledio je zatim minut ćutanja u čast Vujoševića, da bi navijači potom nekiliko minuta neprestano skandirali ime jednog od najboljih srpskih trenera u istoriji. 🤍 UNBELIEVABLE SCENES IN BELGRADE Timeless Duško Vujošević | @PartizanBC pic.twitter.com/b2jkf72UUV Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila, a biće sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih