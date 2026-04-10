Štrajk kabinskog osoblja poremetio letove Lufthanze

Štrajk kabinskog osoblja nemačke avio-kompanije Lufthanza doveo je do masovnih otkazivanja letova i poremetio putovanja hiljada putnika širom Nemačke.

Oko 20.000 stjuardesa i stjuarda obustavilo je danas rad na poziv sindikata kabinskog osoblja UFO, s ciljem da izvrše pritisak u sporu oko kolektivnog ugovora u matičnoj kompaniji i njenoj regionalnoj podružnici Lufthanza Siti Lajn, piše "Špigel". Prema rasporedu letova, na glavnom čvorištu kompanije na aerodromu u Frankfurtu na Majni otkazano je oko 75 odsto od gotovo 350 planiranih polazaka. Štrajk utiče i na operacije na aerodromima u Minhenu, Berlinu, Lajpcigu