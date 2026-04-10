Boško Jakšić: „Vučiću jako bitan Orbanov glas u EU“

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenio je danas da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću veoma važan glas mađarskog premijera Viktora Orbana u Evropskoj uniji (EU) te dodao da dvojicu političara povezuje „autokratska platforma“.

Jakšić je za dnevni list Nova rekao da Vučiću ne bi išlo na ruku ako bi Orban u nedelju doživeo poraz na parlamentarnim izborima, pošto bi izgubio saveznika. „To što Orban stalno ponavlja da bi Srbija trebalo da uđe prva u EU je njegov način da se zahvali Vučiću za podršku koju mu daje i što omogućava mađarskim investitorima da monopolišu severnim delom Vojvodine“, naveo je Jakši. Po njegovim rečima, Vučić uopšte ne želi da uvede Srbiju u EU pošto nije u stanju da