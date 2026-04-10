Preko dana promenljivo sunčano, temperature do 16 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će, nakon hladnog jutra biti pretežno sunčano, do druge polovine dana kada će biti umereno i potpuno oblačno, a tokom večeri i noći na jugozapadu zemlje moguća je slaba kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni vetar, a očekivane temperature su od minus dva do 16 stepeni. U Novom Sadu će pre podne biti pretežno sunčano, u drugom delu dana umereno oblačno, a najviša dnevna temperatura biće oko 14 stepeni.