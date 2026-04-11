Blagodatni oganj se spustio u Jerusalim, jake mere bezbednosti

Hiljade hrišćanskih vernika ispunilo je jerusalimski Stari grad da proslavi pravoslavnu ceremoniju Svete svetlosti – silazak Blagodatnog ognja u Hram groba Gospodnjeg – uoči pravoslavnog Vaskrsa. Ceremonija je pod nadzorom izraelske policije.

Zbog tenzija na Bliskom istoku, policajci su raspoređeni da čuvaju i nadgledaju godišnju ceremoniju spuštanja Blagodatnog ognja u jerusalimski Hram Svetog groba. Izraelske vlasti su ponovo otvorile sveti kompleks u Jerusalimu nakon što je 40 dana bio zatvoren zbog rata sa Iranom. Na Veliku subotu, u Jerusalimu, na bogosluženju uoči pravoslavnog Vaskrsa, svake godine već vekovima, u Crkvi Svetog groba (Hram vaskrsenja Hristovog) sa neba silazi Blagodatni oganj,