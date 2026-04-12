Čestitke zvaničnika za uskršnje praznike

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je danas Vaskrs, ističući da baš na Kosovu i Metohiji, gde su naše svetinje i naš narod kroz vekove svedočili istrajnost, trpljenje i nepokolebljivu veru i gde je istorija ispisana žrtvom i nadom, Vaskrs dobija svoje najdublje značenje kao simbol obnove i večnog trajanja.

"U ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju i u svoje lično ime, Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, Njegovom Visokopreosveštenstvu mitropolitu raško-prizrenskom i kosovsko-metohijskom gospodinu Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, a naročito našem narodu na Kosovu i Metohiji, upućujem srdačne i iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa", navodi se u čestitki. Petković ističe da je,