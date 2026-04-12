Putin čestitao Uskrs pravoslavnim hrišćanima

MOSKVA - Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin čestitao je Uskrs pravoslavnim hrišćanima i svim građanima Rusije koji obeležavaju praznik Hristovog vaskrsenja po julijanskom kalendaru, saopšteno je danas iz Kremlja.

U čestitki povodom Uskrsa, Putin je poručio da ovaj praznik "ispunjava srca miliona ljudi iskrenom radošću, verom u pobedonosnu snagu života, u trijumf ljubavi, dobra i pravde", navodi se u poruci objavljenoj na sajtu Kremlja. On je, kako prenosi ruski Interfaks, istakao da Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske verske zajednice imaju značajnu ulogu u očuvanju istorijskog i kulturnog nasleđa. Putin je dodao da verske organizacije doprinose unapređenju saradnje