Partizan suspendovan zbog duga prema Panteru!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Marko Vlahović, Nikola
Košarkaški arbitražni tribunal izrekao je suspenziju Partizanu zbog neizmirenog duga prema Kevinu Panteru.

Crno-beli sada imaju zabranu registracije novih košarkaša usled duga koji iznosi oko 250.000 evra. Sport klub je kontaktirao klub iz Humske. Potvrđeno nam je da je vest tačna, ali i dodato da će suspenzija uskoro biti skinuta jer je Partizan u međuvremenu postigao dogovor o isplati novca i to na rate. Radi se o tome da Partizan nije isplatio novac za porez na lični godišnji dohodak kojeg je Kevin Panter trebalo da plati u Americi. Klub je smatrao da nije bio dužan
Ključne reči

KošarkaPartizanPorezFIBAbat

