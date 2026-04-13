Partizan suspendovan zbog duga prema Panteru!

Košarkaški arbitražni tribunal izrekao je suspenziju Partizanu zbog neizmirenog duga prema Kevinu Panteru.

Crno-beli sada imaju zabranu registracije novih košarkaša usled duga koji iznosi oko 250.000 evra. Sport klub je kontaktirao klub iz Humske. Potvrđeno nam je da je vest tačna, ali i dodato da će suspenzija uskoro biti skinuta jer je Partizan u međuvremenu postigao dogovor o isplati novca i to na rate. Radi se o tome da Partizan nije isplatio novac za porez na lični godišnji dohodak kojeg je Kevin Panter trebalo da plati u Americi. Klub je smatrao da nije bio dužan