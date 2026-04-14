Atletiko Madrid i PSŽ u polufinalu Lige šampiona

MADRID/LIVERPUL - Fudbaleri Atletiko Madrida eliminisali su Barselonu u četvrtfinalu Lige šampiona, uprkos porazu u revanšu na domaćem terenu 2:1.

Atletiko je na Kamp nou slavio 2:0. Golove za Katalonce postigli su Lamine Jamal u četvrtom i Feran Tores u 24, a za Madriđane Ademola Lukman u 31. minutu. Barselona je poslednjih 10 minuta igrala bez isključenog Erika Garsije. Istovremeno, branilac titule Pari Sen Žermen je skoro rutinski pobedio Liverpul na Enfildu 2:0 i sa ukupnih 4:0 prošao dalje. Usman Dembele bio je strelac u 73. i 90+2. minutu.