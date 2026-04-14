Srednji kurs dinara za evro 117,3765

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u utorak 117,3765 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u četvrtak je iznosio 100,4678 dinara i bio je viši za 0,1 odsto. Kurs dinara prema dolaru bio je viši za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 2,6 odsto, a od početka godine slabiji za 0,5 odsto.