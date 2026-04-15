Nastavljeno suđenje Selakoviću, ispred zgrade ga dočekali studenti

U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju Generalštab, a osim njega optužene su još tri osobe.

Po optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal Seleković i ostali se terete za zloupotrebu službenog položa u vezi sa skidanjem statusa kulturnog dobra starom Generalštabu, a u prvom izjašnjavanju su negirali krivicu.

Studenti u blokadi prethodno su pozvali građane da se okupe ispred suda pod sloganom "Svi smo mi svedoci".

Uoči početka suđenja, ispred suda se okupila grupa studenata i građana koja je ministra ispratila zvižducima i uzvicima: "ua, ua", "lopovi, lopovi", "ostavka, pa robija" i "SNS mafija", prenela je televizija N1.

Početak ročišta zakazan je za 10.00 časova, piše na sajtu Višeg suda, a studenti u blokadi su za 9.30 sati najavili okupljanje ispred zgrade suda pod sloganom "Svi smo mi svedoci".

Suđenje Selakoviću i ostalim optuženim počelo je 4. aprila i izazvalo je veliko interesovanje medija.

Osumnjičeni su, za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Goran Vasić, direktor gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandra Ivanović i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača.

Po optužnom predlogu oni su, po Selakovićevoj naredbi, kršeći proceduru, zaobišli stručnjake iz republičkog zavoda i Sektora Ministarstva kulture za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju, te vladi uputili Predlog odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradi Generalštaba neistinite sadržine, nakon čega je usvojen specijalni zakon u Skupštini Srbije.

Selaković je na prvom ročišti rekao da se neće pozvati na imunitet dok je predsedavajući sudskog veća kazao da će sud ipak uputiti dopis Vladi da se izjasni po tom pitanju.

Ministar je rekao i da se sa optužnim predlogom upoznao čitajući opozicione medije, a predsedavajući sudskog veća mu je uručio jedan primerak tog dokumenta.

Selaković je prethodno više puta izjavio da je sve što se dešava u vezi pomenutog procesa zapravo usmereno protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Po završetku prvog ročišta, jedan od Selakovićević pravnih zastupnika, advokat Vladimir Đukanović, rekao je novinarima da je odbrana "potpuno osporila optužni predlog" i da "ništa besmislenije od tog predloga do sada nije napisano".

"Ako je zlouptreba službenog položaja onda mora da bude da je neko imao korist, ili da je nekome načinjena šteta (...) ovde nema nikave štete, a još manje da je neko pribavio korist", kazao je advokat.

Prema njegovim rečima, jedina šteta napravljena je Srbiji, jer je uništen posao koji je mogao da bude unosan za državu i da popravi odnose Srbije i SAD.

Pre početka suđenja ispred zgrade suda u Ustaničkoj ulici okupili su se građani i studenti koji su optužene dočekali negodovanjima, a jedan od advokata optuženih je u sudnici to okarakterisao kao pritisak na sud i protestovao zbog toga.

Jedan od studenta je kazao da slučaj "Generalštab" nije lokalna vest i da se o njemu govori i van granica Srbije, te ocenio da je "Generalštab simbol naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i odnosa prema kulturnom nasleđu".

"Prema optužnom predlogu odluka je doneta mimo zakona i zato je važno da se ovaj postupak ne odvija u tišini", rečeno je ispred sudske zgrade

On je dodao da studenti i građani nisu došli da presuđuju, niti da vrše pritisak na sud, već da svedoče "jer znaju da odgovornost postoji samo kad postoji javnost.