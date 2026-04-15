Platiš 100 evra, osvojiš Pikasovu sliku vrednu milion

Muškarac je osvojio originalnu sliku Pabla Pikasa vrednu više od milion evra na humanitarnoj lutriji.

Ari Odara, inženjer i ljubitelj umetnosti, saznao je da je dobitnik slike kada se javio na video-poziv aukcijske kuće Kristi iz Pariza. "Kako da znam da ovo nije šala?", upitao je 58-godišnjak kada su mu rekli da je postao novi vlasnik dela iz 1941. godine španskog umetnika. Organizatori su saopštili da je prodato više od 120.000 karata po ceni od 100 evra, čime je prikupljeno oko 11 miliona evra za istraživanje Alchajmerove bolesti. Izvlačenje je održano u okviru