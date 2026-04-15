Srednji kurs dinara za evro 117,3740 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3740 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak viši je za 0,2 odsto i iznosi 99,4779 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,8 odsto, a od početka godine za 0,4 odsto.