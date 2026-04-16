Ko je Peter Mađar u Vučićevim redovima i ima li ga uopšte?

“Srpski Peter Mađar” u redovima vlasti ne postoji, kažu sagovornici Danasa, procenjujući da li bi neko iz redova vladajućih partija mogao da ih napusti i krene opozicionim putem koji vodi u pad vlasti Aleksandra Vučića.

Nakon pobede Tise i Petera Mađara, bivšeg člana vladajuće partije, u Srbiji se polemiše o tome može li se po mađarskom scenariju ovde pobediti režim Aleksandar Vučića. Zato je jedno od otvorenih pitanja može li neko iz redova vladajuće garniture da se odmetne od nje, okupi opoziciono orijentisane građane i pobedi na izborima. Nadežda Milenković, kreativna direktorka i autorka Peščanika, za Danas kaže da je to možda mogao da bude Vladimir Cvijan, što je svojevremeno