Poznati polufinalisti Lige Evrope: Englezi obezbedili mesto u finalu

Poznati su polufinalisti Lige Evrope. To su Aston Vila, Notingem Forest, Braga i Frajburg. Fudbaleri Aston Vile plasirali su u u revanš utakmici četvrtfinala na svom terenu pobedili Bolonju sa 4:0, a tim iz Birmingema je slavio i prvom meču sa 3:1. Aston Vila će u polufinalu Lige Evropa igrati protiv Notingem Foresta, koji je posle 1:1 u Portugalu, večeras na svom terenu pobedio Porto sa 1:0. To znači da je Engleska imati sigurno jednog učlesnika u finalnom meču.