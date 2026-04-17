Na Voždovcu muškarac pao sa terase, teško povređen

Dvojica muškaraca su teško povređena u dve nesreće koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

U Zemunu, 60-godišnji muškarac je oboren sa motocikla, a na Voždovcu 51-godišnji muškarac je pao sa terase. Povređeni su prevezeni u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći su intervenisale 134 puta, od čega je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.