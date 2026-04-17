Penjaroja posle pobede nad Baskonijom: "Ponosan sam"

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je njegova ekipa igrala veoma dobro u pobedi nad Baskonijom u utakmici poslednjeg kola Evrolige i da je ponosan na svoje igrače zbog načina na koji su završili sezonu u tom takmičenju.

"Nije bila laka utakmica danas. Baskonija je opasan tim, imaju mnogo talentovanih napadača, igraju dobro u tranziciji. Teško ih je čuvati, pogotovo jer igraju sa više igrača na centarskim pozicijama. Na kraju smo odigrali dobru utakmicu, kontrolisali smo rezultat sve vreme i ovo je bila dobra pobeda za nas", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni. Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Baskoniju 91:79, u utakmici poslednjeg, 38.