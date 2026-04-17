Andrej Rubljov suparnik Međedoviću u borbi za finale

Ruski teniser Andrej Rubljov rutinski je nadigrao Tomaša Mahača sa 6:4, 6:3, nastavio sa odličnim igrama i plasitao se u polufinale turnira u Barseloni. U duelu za plasman u finale snage će odmeriti sa srpskim teniserom Hamadom Međedovićem.

Andrej Rubljov, trenutno 15. teniser sveta, nastavio je seriju odličnih igara i posle Marijana Navonea i Lorenca Sonega, bez većih problema nadigrao i Čeha Tomaša Mahača ua polufinale. U dosadašnjok karijeri osvojio je 17 trofeja, uz dva pehara na mastersima, u Madridu i Monte Karlu, a u ovoj sezoni igra nešto slabije nego ranije iako je u Dohi i Dubaiju stigao do polufinala. Na drugoj strani Hamad Međedović je posle pobede nad Portugalcem Nunom Borhesom sa 7:6