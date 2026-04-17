Kamer: Kontrola cena skupa greška; Mali: Državne mere odgovor na inflaciju

Energetska kriza, po oceni MMF-a, za sada nije dostigla razmere najtežih istorijskih poremećaja, ali za Evropu već predstavlja ozbiljan izazov usled novih geopolitičkih tenzija. Direktor MMF-a za Evropu Alfred Kamer poručuje da kontrole cena nisu dobro rešenje, jer remete odnos ponude i tražnje i stvaraju dodatni pritisak na budžete. Ministar finansija Siniša Mali zaključuje da stabilna fiskalna pozicija i raspoložive rezerve omogućavaju državi da reaguje na tržišne poremećaje i drži inflaciju pod

U najoptimističnijem scenariju cene energenata počeće postepeno da padaju u drugoj polovini godine, rekao je u Vašingtonu – gde se održava prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke – u intervjuu za Radio-televiziju Srbije Alfred Kamer, direktor MMF-a za Evropu. Za sada ova kriza nije veća od one iz 70-ih godina 20. veka, ili one iz 2022, kada je počeo rat u Ukrajini. Međutim, za Evropu, u pitanju je već teži scenario. Kamer je nadležan za