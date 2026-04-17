Penjaroja: Vratili smo atmosferu u "Areni"

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja izjavio je posle pobede protiv Baskonije da je zadovoljan što je ekipa napredovala od kada je došao u klub i što ponovo vlada dobra atmosfera.

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Baskonije rezultatom 91:79, u meču poslednjeg, 38. kola Evrolige. "Srećni smo što smo sezonu u Evroligi završili pobedom. Važno je što je tim reagovao na sve u ova poslednja tri meseca. Kada sam stigao, bilo je teško boriti se u Evroligi, ali smo bili drugačiji tim nakon prvog meseca i sada možemo da pobedimo svakoga. Na kraju smo završili sa sedam pobeda iz poslednijh 10 utakmica. To su dobre vesti, vratili smo