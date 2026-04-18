Iranci pucali na tanker u Ormuskom moreuzu

Posada tankera, koji se nalazi u Ormuskom moreuzu, tvrdi da je na njih pucano sa dva broda iranske Islamske revolucionarne garde, saopštila je Britanska pomorska trgovačka organizacija (UKMTO).

Ovaj incident se dogodio 20 nautičkih milja severoistočno od Omana.

Tanker nije oštećen, a među posadom nema povređenih.

Odvojeno od ovog incidenta, dva trgovačka broda javljaju da je na njih pucano kada su pokušali da prođu kroz moreuz, tri izvora su potvrdila agenciji Rojters.

Iranska vojska je saopštila da ponovo preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom, javili su danas iranski državni mediji

Novinska agencija Fars, koja je povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), Iranska studentska novinska agencija i državni emiter IRIB preneli su saopštenje IRGC u kojem se navodi da će se moreuz vratiti „u prethodno stanje", sa oružanim snagama koje kontrolišu područje.

Danas su primećeni neki brodovi kako prolaze kroz moreuz, ali nije jasno koliko je tačno bilo pomorskog saobraćaja na ovoj trasi.

U saopštenju IRGC, SAD se optužuju za „piratstvo", uz tvrdnju da američka „takozvana blokada" predstavlja pomorsku pljačku.

Teheran je ranije rekao da će zatvoriti Ormuski moreuz ako SAD nastave blokadu iranskih luka.

Nalet kontradiktornih saopštenja u 24 sata

Brod zaglavljen u Ormuskom moreuzu, blizu obale Omana

Ormuski moreuz je 'potpuno otvoren' za sva komercijalna plovila tokom prekida vatre, saopštio je Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova u petak 17. aprila.

Odluka Irana momentalno je dovela do ozbiljnog pada cene sirove nafte sa 98 na 90 dolara po barelu.

Pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana bila je malo ispod 70 dolara.

„U skladu sa dogovorom u Libanu, prolaz za sve komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim za preostali period prekida vatre, na koordinisanoj ruti koju je već objavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran“, objavio je Aragči na društvenoj mreži Iks.

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, pozdravio je odluku Irana.

„HVALA VAM!", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da je tesnac sada „POTPUNO OTVOREN I SPREMAN ZA KOMPLETAN PROLAZ".

Ormuski moreuz, koji Iran drži pod kontrolom, služi za transport oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Dan pre odluke Irana o otvoranju moreuza, lideri Izraela i Libana saglasili su se o desetodnevnom prekidu vatre, koje je stupilo na snagu 16. aprila u večernjim satima.

U Trampovoj objavi o ovom dogovoru nije bilo pomena Hezbolaha, libanske vojno-političke organizacije, koju podržava Iran, sa kojim Izrael razmenjuje vatru poslednjih šest nedelja.

Ali u potonjoj objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), Tramp je pozvao Hezbolah da se pridržava prekida vatre.

„Nadam se da će se Hezbolah lepo i dobro ponašati tokom ovog važnog perioda“, napisao je.

Američki predsednik je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i libanskog predsednika Džozefa Ajuna u Belu kuću na dalje razgovore.

Dogovor Izraela i Libana o prekidu vatre ističe 22. aprila.

Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, Teheran je ograničio prolazak brodova.

Svega nekoliko brodova dnevno dobije dozvolu iranskih vlasti, za razliku od situacije pre rata kada je oko 130 brodova prolazilo kroz moreuz.

Blokada Ormuza je dovela do skoka cena nafte na svetskom nivou.

Početkom marta, prešla je 100 dolara po barelu, da bi u aprilu dosegla čak 119 dolara.

Tokom rata ubijeni su vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei, kao i veliki broj njegovih saradnika i funkcionera.

Iran je odgovorio napadima na Izrael, američke baze u regionu, kao i na zemlje Zaliva.

BBC

Nema brzog rešenja

Džonatan Džozef

reporter iz oblasti biznisa

Na prvi pogled, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je dobrodošla vest, ali stvarnost bi mogla da bude komplikovanija.

Velike brodske kompanije su stalno naglašavale da je bezbednost njihovih posada i plovila glavni prioritet.

Verovatno je da će želeti da vide trajni prekid neprijateljstava pre nego što osete da mogu da se vrate onome što je nekada bila važna ruta za globalni morski saobraćaj.

Uprkos tome što je 10 pomoraca poginulo, manje brodske kompanije su bile spremnije da prihvate te rizike.

Najbliže poređenje je kada su brodovi izbegavali rutu kroz Crveno more i Suecki kanal pošto su Huti iz Jemena počeli da napadaju brodove u decembru 2023. godine.

Trebalo je više od dve godine da započne ograničeni povratak, koji se dogodio tek pošto su prošli meseci bez ikakvih napada.

Međutim, postoje dve ključne razlike kada je u pitanju Ormuski moreuz.

Prvo, ne postoji alternativna ruta, i drugo, premeštanje ogromnih količina nafte i gasa je od vitalnog značaja za svetsku ekonomiju, što znači da postoje veći podsticaji za povratak.

(BBC News, 04.18.2026)