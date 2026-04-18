Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana Stefanu Raduloviću

PRIŠTINA - Sudija za prethodni postupak osnovnog suda privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana Stefanu Raduloviću iz Kosovske Mitrovice koji je u petak uhapšen na administrativnom prelazu Merdare zbog navodne umešanosti u događaje u Banjskoj u septembru 2023. godine.

Odbrana Radulovića je na ovu odluku najavila je žalbu apelacionom sudu. Njegov advokat Bogdan Lazić izjavio je ranije danas, nakon današnjeg ročišta da se uhapšeni Radulović tereti za krivična dela udruživanje zbog terorizma i protiv ustavnog poretka tzv. Kosova. On je dodao da se sumnja zasniva isključivo na porukama i na jednoj slici na kojoj se nalazi ime Radulovića. Radulović je uhapšen juče na administrativnom prelazu Merdare, nakon čega mu je bilo određeno