Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana Stefanu Raduloviću

PRIŠTINA - Sudija za prethodni postupak osnovnog suda privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana Stefanu Raduloviću iz Kosovske Mitrovice koji je u petak uhapšen na administrativnom prelazu Merdare zbog navodne umešanosti u događaje u Banjskoj u septembru 2023. godine.

Odbrana Radulovića je na ovu odluku najavila je žalbu apelacionom sudu. Njegov advokat Bogdan Lazić izjavio je ranije danas, nakon današnjeg ročišta da se uhapšeni Radulović tereti za krivična dela udruživanje zbog terorizma i protiv ustavnog poretka tzv. Kosova. On je dodao da se sumnja zasniva isključivo na porukama i na jednoj slici na kojoj se nalazi ime Radulovića. Radulović je uhapšen juče na administrativnom prelazu Merdare, nakon čega mu je bilo određeno
Koha: Radulović nije na spisku 45 optuženih za Banjsku ali mu određen pritvor, ćutao pred dokazima

Koha: Radulović nije na spisku 45 optuženih za Banjsku ali mu određen pritvor, ćutao pred dokazima

N1 Info pre 37 minuta
Koha: Radulović nije na spisku 45 optuženih za Banjsku ali mu određen pritvor, ćutao pred dokazima

Koha: Radulović nije na spisku 45 optuženih za Banjsku ali mu određen pritvor, ćutao pred dokazima

Nova pre 22 minuta
Sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor muškarcu osumnjičenom da je umešan u sukob u Banjskoj

Sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor muškarcu osumnjičenom da je umešan u sukob u Banjskoj

N1 Info pre 3 sata
Mesec dana pritvora Stefanu Raduloviću zbog sumnje da je umešan u sukob u Banjskoj

Mesec dana pritvora Stefanu Raduloviću zbog sumnje da je umešan u sukob u Banjskoj

Nova pre 4 sati
Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana Srbinu uhapšenom na prelazu Merdare

Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana Srbinu uhapšenom na prelazu Merdare

Sputnik pre 5 sati
Sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor Stefanu Raduloviću osumnjičenom da je umešan u sukob u Banjskoj

Sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor Stefanu Raduloviću osumnjičenom da je umešan u sukob u Banjskoj

RTS pre 4 sati
Pritvor za Srbina na Merdaru osumnjičen za učešće u sukobu u Banjskoj

Pritvor za Srbina na Merdaru osumnjičen za učešće u sukobu u Banjskoj

Kurir pre 4 sati
Zubin Potok: U Paljevu pronađeno oružje, eksplozivne naprave i velika količina municije

Zubin Potok: U Paljevu pronađeno oružje, eksplozivne naprave i velika količina municije

Danas pre 1 sat
Veselinović (SSP): Skup SNS-a u Novom Sadu pritisak na policiju

Veselinović (SSP): Skup SNS-a u Novom Sadu pritisak na policiju

Danas pre 4 sati
Jednomesečni pritvor Stefanu Raduloviću zbog sumnje da je umešan u sukob u Banjskoj

Jednomesečni pritvor Stefanu Raduloviću zbog sumnje da je umešan u sukob u Banjskoj

Danas pre 4 sati
Ministar Đurić razgovarao sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Albanije

Ministar Đurić razgovarao sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Albanije

Danas pre 5 sati
Hvala lepo, prijatno: Tramp održao jedan od najvažnijih sastanaka u Beloj kući o ratu s Iranom, pa otišao da igra golf

Hvala lepo, prijatno: Tramp održao jedan od najvažnijih sastanaka u Beloj kući o ratu s Iranom, pa otišao da igra golf

Blic pre 24 sata