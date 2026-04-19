Naslovne strane za nedelju, 19. april 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 19. april 2026. godine pišu o sukobu na Bliskom istoku, uticaju tih dešavanja na rast cena energenata u svetu, godišnjici potpisivanja Briselskog sporazuma i drugim temama.

VEČERNJE NOVOSTI - "Opet haos u Ormuzu, Iran udara na tankere" o dešavanjima na Bliskom istoku. List piše o protestu koji su pristalice vlasti organizovale u Novom Sadu. "Nova zgrada 'poklon' za 80. rođendan" o Istorijskom arhivu Beograda.

POLITIKA - Tema nedelje je "Ekonomija u ratnom vrtlogu", a u okviru nje list donosi tekst "Unakrsna vatra oružja i pregovora". Na nedeljnoj naslovnici je i izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa godišnjicom potpisivanja Briselskog sporazuma "Evropa nas laže 13 godina". "Majdovu srebro, Siminu bronza" o uspehu srpskih džudista.

(Beta, 19.04.2026)