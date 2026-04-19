Da li Dvejn Vašington odlazi iz Partizana? Postaje slobodan igrač...

Košarkaši Partizana savladali su večitog rivala Crvenu zvezdu za kraj TOP 8 faze ABA lige rezultatom 81:74.

Bek Partizana Dvejn Vašington, koji se nakon duge pauze zbog povrede vratio na teren, progovorio je o svom ostanku u crno-belim redovima iduće sezone: - Ovo mi je prvi put da ulazim u situaciju slobodnog igrača u Evropi. Ipak, trenutno sam fokusiran isključivo na takmičenje i na ono što je pred nama. Imamo priliku da osvojimo još dva trofeja, domaće prvenstvo i ABA ligu i to je ono što nas motiviše. Daću sve od sebe da doprinesem timu, a o budućnosti ću razmišljati