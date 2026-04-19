Osmoro dece ubijeno tokom pucnjave u SAD-u

Napadač je u nedelju u Šrivportu, u američkoj saveznoj državi Luizijani, ubio osamoro dece, prema navodima lokalne policije.

Portparol policije Kristofer Bordelon rekao je da se mesto zločina prostire na dve kuće u tom području i treću na obližnjoj ulici, prenosi NBC News. „Imate tri različita mesta događaja, sama pucnjava se dogodila malo niže od mesta gde stojimo. Postoji i još jedna pucnjava povezana sa ovim na ulici Herison, a zatim i jedna susedna kuća na Vest 79 do koje je jedan od povređenih pobegao nakon pucnjave", rekao je on. Deset osoba je ranjeno - osam je podleglo ranama -