Poznat prvi tim koji je ispao iz Superlige Srbije

Poznat je prvi tim u fudbalskoj Superligi Srbije koji je ispao i naredne sezone neće biti u eliti.

To je Napredak iz Kruševca. Ono što je bilo neminovno sada je dobilo i zvaničnu potvrdu, pošto su Kruševljani poraženi sa ubedljivih 4:1 u Bačkoj Topoli od domaćeg TSC-a. Debitovao je na klupi domaćina Tomislav Sivić, a TSC je došao do prednosti već u drugom minutu utakmice, kada je mrežu pogodio makedonski internacionalac Andrej Todoroski. Duplirao je prednost Bogdan Petrović u 15. minutu. Miloš Vulić je pogodio za Kruševljane u 42. minutu, pa se sa tim rezultatom