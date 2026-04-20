Vremeplov: Umro vladika Nikanor Grujić

NOVI SAD - Na današnji dan 1887. godine umro je Nikanor Grujić, srpski književnik, vladika pakrački, profesor bogoslovije. Rođen u Baranji, gimnaziju je pohađao u Mohaču i Pečuju, a potom je stupio u karlovačku bogosloviju, posle čega se zamonašio. Bio je arhimandrit manastira Krušedol. Potom postaje vladika u Pakracu, a od 1871. do 1874. je administrator Patrijaršije u Karlovcima. Učesnik je Sveslovenskog kongresa u Pragu 1848. Na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima 1848. bio je jedan od dvojice

1526 - U bici kod Panipata mogulski vođa Baber sa 2.000 boraca porazio je 10.000 vojnika sultana Ibrahima od Delhija, čime je otpočela dvoipovekovna vladavina Mogula nad Indijom. U bici je poginuo sultan Ibrahim, a Baber se potom proglasio sultanom i osnovao Mogulsko carstvo. 1653 - Vođa Engleske revolucije Oliver Kromvel raspustio je Parlament i uveo ličnu diktaturu kao lord-protektor