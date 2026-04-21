Donald Tramp: Verujem u dogovor SAD i Irana, bez primirja

Beta pre 33 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp veruje da će njegova zemlja postići veliki dogovor s Iranom, kojim bi bio okončan višenedeljni rat.

Ipak, na pitanje novinara CNBC-a, da li bi produžio primirje kako bi dao vremena mirovnim pregovorima da se postigne dogovor o okončanju rata, Tramp je odrično odgovorio.

Primirje traje do sutra, a spekuliše se da bi nova runda pregovora dve strane trebalo da se održi ove nedelje u Pakistanu, na kojima će SAD predstavljati Džej Di Vens, a iranska strana se još nije oglasila.

Rekavši da Iranci nemaju izbora nego da pregovaraju, jer su im navodno uništili mornaricu, vazduhoplovstvo i liderstvo, istakao je da je američka vojska iskoristila period primirja da dopuni zalihe opreme i da je spremna da nastavi napade na Iran, ako on tako naredi.

"Spremni smo. Vojska jedva čeka da krene", rekao je.

"Uništili smo njihove lidere, iskreno, što stvari komplikuje na jedan način, ali preostali lideri su sada mnogo racionalniji", rekao je Tramp i to nazvao promenom režima.

"Radi se o smeni režima, bez obzira kako to želite nazvati, što nije nešto što sam rekao da ću uraditi, ali sam to indirektno postigao", zaključio je on.

(Beta, 21.04.2026)

Donald Tramp: Verujem u dogovor SAD i Irana, bez primirja

Donald Tramp: Verujem u dogovor SAD i Irana, bez primirja

