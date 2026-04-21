Ministar Vujić: Danas će biti poslat odgovor na nacrt mišljenja Venecijanske komisije

Beta pre 46 minuta

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da Srbija zna i prati standarde Venecijanske komisije, dodajući da će danas biti poslat odgovor Skupštine na nacrt mišljenja o setu pravosudnih i izbornih zakona.

"Venecijanska komisija donosi mišljenja i ona su savetodavna, i govore o ispunjenosti određenih standarda. Srbija ima dugogodišnju saradnju sa Venecijanskom komisijom i mi sada ulazimo u jednu proceduru. Danas će biti poslat odgovor Skupštine, daće se određeni komentari. Sama Venecijanska komisija, odnosno eksperti onda ulaze u jednu stručnu debatu", rekao je Vujić za RTS.

Dodao je da su sve izmene urađene u skladu sa standardima Venecijanske komisije.

"Tome možda treba dati određene garancije, neke norme dodatno pojasniti i razraditi, ali za ono što je bilo najveće pitanje, a to je ko upućuje tužioce u druga tužilaštva, pokazalo se da smo bili u pravu i da to treba da radi Visoki savet jer to jeste standard Venecijanske komisije", istakao je Vujić.

Dodao je da će ministarstvo posle drugog kruga razgovora s ekspertima krenuti u pripreme izmena zakona koje su, kako je naveo, "u pravcu dodatnog pojašnjenja, uvođenja dodatnih garancija od nekakve samovolje".

Poručio je da Srbija želi intenzivno da radi na evropskim integracijama i da želi da pokaže Evropskoj komisiji spremnost i "intelektualni kapacitet da razume šta se traži od nas".

Odgovarajući na pitanje da li će do kraja juna biti ispunjene sve obaveze iz vladavine prava, ministar je rekao da je to veliki posao koji ne zavisi samo od ministarstva pravde, već i od brzine odgovora Evropske komisije.

"Mi smo spremni. Najvažniji deo obaveza smo već ispunili. Imamo paket od 10 zakona koji je poslat u Brisel u septembru/oktobru prošle godine i čekamo odgovore iz Brisela o usklađenosti sa standardima Evropske unije. Mi smo naš deo posla završili", rekao je Vujić.

 

 

Vujić: Spremni smo da damo dodatne garancija za Mladića, kršeno njegovo pravo na adekvatnu negu
 
Ministar pravde Nenad Vujić rekao je danas da evenutalno puštanje iz zatvora nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Ratka Mladića, osuđenog u Hagu za genocid i druge zločine, radi lečenja u Srbiji zavisi od predsednice Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijele Gati Santane, jer je to njeno diskreciono pravo, ali da je Srbija spremna da ponudi i dodatne garancije.

"Mi smo sad dali garancije za poštovanje svih naloga koje Mehanizam ima, ukoliko bude nekih dodatnih kao što je prisustvo njihovih predstavnika koji bi pratili  zdravstveno stanje generala, bezbednosne mere, prisutvo nekakvih medija i drugo. To su sve nekakve mogućnosti, mi smo dali sve ono što su oni do sad tražili u nekim slučajevima. Ako im nešto novo padne na pamet mi smo spremni", rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) Vujić, koji je posetio Mladića u  zatvoru.  

"Ovde nije pitanje politike, ni same sudske presude, koja možemo definisati ovako ili onako, ovde je pitanje života", rekao je Vujić je navodeći da je video da se Mladić "postepeno gasi" i da kazna, ni po međunarodnim standardima, ne sme da bude "osveta", tako da se Srbija "sprema i za dodatno obraćanje Ujedinjenim nacijama i Komitetu za ljudska prava". 

Prema rečima Vujića, porodica Mladić je dobila njegovu medicinsku dokumentaciju i "lekari su iznenađeni sa nekim nepoštovanjem protokola koji su evropski, ali nisu ispoštovani, videli su određene propuste u lečenju".

"Mislim da i Mehanizam shvata da postoje određeni propusti u lečenju i vrlo brzo je odobren zahteva porodice i lekara, oni će biti u sredu, a to smo tražili čim je stigla dokumentacija. Vidimo da i oni to shvataju. Smatram da su u njegom slučaju kršeni međunarodni standardi jer pravila UN kažu da svaki zatvorenik mora imati pravo na adekvatnu negu", rekao je Vujić.

(Beta, 21.04.2026)

