Ministar Vujić: Danas će biti poslat odgovor na nacrt mišljenja Venecijanske komisije

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da Srbija zna i prati standarde Venecijanske komisije, dodajući da će danas biti poslat odgovor Skupštine na nacrt mišljenja o setu pravosudnih i izbornih zakona.

"Venecijanska komisija donosi mišljenja i ona su savetodavna, i govore o ispunjenosti određenih standarda. Srbija ima dugogodišnju saradnju sa Venecijanskom komisijom i mi sada ulazimo u jednu proceduru. Danas će biti poslat odgovor Skupštine, daće se određeni komentari. Sama Venecijanska komisija, odnosno eksperti onda ulaze u jednu stručnu debatu", rekao je Vujić za RTS.

Dodao je da su sve izmene urađene u skladu sa standardima Venecijanske komisije.

"Tome možda treba dati određene garancije, neke norme dodatno pojasniti i razraditi, ali za ono što je bilo najveće pitanje, a to je ko upućuje tužioce u druga tužilaštva, pokazalo se da smo bili u pravu i da to treba da radi Visoki savet jer to jeste standard Venecijanske komisije", istakao je Vujić.

Dodao je da će ministarstvo posle drugog kruga razgovora s ekspertima krenuti u pripreme izmena zakona koje su, kako je naveo, "u pravcu dodatnog pojašnjenja, uvođenja dodatnih garancija od nekakve samovolje".

Poručio je da Srbija želi intenzivno da radi na evropskim integracijama i da želi da pokaže Evropskoj komisiji spremnost i "intelektualni kapacitet da razume šta se traži od nas".

Odgovarajući na pitanje da li će do kraja juna biti ispunjene sve obaveze iz vladavine prava, ministar je rekao da je to veliki posao koji ne zavisi samo od ministarstva pravde, već i od brzine odgovora Evropske komisije.

"Mi smo spremni. Najvažniji deo obaveza smo već ispunili. Imamo paket od 10 zakona koji je poslat u Brisel u septembru/oktobru prošle godine i čekamo odgovore iz Brisela o usklađenosti sa standardima Evropske unije. Mi smo naš deo posla završili", rekao je Vujić.