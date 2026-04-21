Dušan Lajović u finalu kvalifikacija za masters u Madridu

Danas pre 40 minuta  |  Beta
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za turnir u Madridu, pošto je u polufinalu kvalifikacija pobedio 103. igrača sveta Italijana Matea Arnaldija posle tri seta, 6:0, 3:6, 6:4. Meč je trajao dva sata i devet minuta. Lajović, 138. igrač sveta, uzeo je pet puta servis italijanskom teniseru, dok je Arnaldi osvojio dva brejka. Lajović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 171. tenisera sveta Krisa Rodeša iz Luksemburga.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Lola Radivojević ostala bez učešća na mastersu u Madridu

Lola Radivojević ostala bez učešća na mastersu u Madridu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MadridLuksemburgMastersDušan Lajović

Sport, najnovije vesti »

Spremite se za šou - Dončić se uskoro vraća! Sada je poznato i kada ćemo ga ponovo gledati na terenu!

Spremite se za šou - Dončić se uskoro vraća! Sada je poznato i kada ćemo ga ponovo gledati na terenu!

Kurir pre 5 minuta
Partizan pobedio Crvenu zvezdu u košarkaškom derbiju

Partizan pobedio Crvenu zvezdu u košarkaškom derbiju

Politika pre 5 minuta
Ljeida iznenadila Barselonu, ubedljiv trijumf na domaćem terenu

Ljeida iznenadila Barselonu, ubedljiv trijumf na domaćem terenu

Politika pre 5 minuta
Remi Lećea i Fiorentine

Remi Lećea i Fiorentine

Politika pre 10 minuta
