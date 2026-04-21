Dušan Lajović u finalu kvalifikacija za masters u Madridu

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za turnir u Madridu, pošto je u polufinalu kvalifikacija pobedio 103. igrača sveta Italijana Matea Arnaldija posle tri seta, 6:0, 3:6, 6:4. Meč je trajao dva sata i devet minuta. Lajović, 138. igrač sveta, uzeo je pet puta servis italijanskom teniseru, dok je Arnaldi osvojio dva brejka. Lajović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 171. tenisera sveta Krisa Rodeša iz Luksemburga.