U Srbiji oblačno i sveže: Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni

U Srbiji se očekuje oblačno vreme, povremeno sa kišom i hladnije posebno na jugu Srbije gde se očekuje veća količina padavina, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu zemlje očekuje se promenljivo oblačno vreme, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do deset stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na istoku Srbije. Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu. U Beogradu će nakon oblačnog jutra, tokom dana biti promenljivo i svežije vreme, posle podne na