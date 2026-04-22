BBC vesti na srpskom

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Cene bi mogle da budu veće za do 30 odsto ili više ako rat u Iranu nastavi da remeti snabdevanje sirovinama, kaže direktor najveće firme za proizvodnju kondoma.

BBC News pre 44 minuta  |  Ozmond Čija - BBC biznis
Izvršni direktor kompanije Kareks, Goh Miah Kiat
Reuters
Izvršni direktor kompanije Kareks, Goh Miah Kiat

Direktor Kareksa, najvećeg svetskog proizvođača kondoma, kaže da bi firma mogla da poveća cene za do 30 odsto ili čak i više ako rat u Iranu nastavi da remeti snabdevanje sirovinama.

Troškovi proizvodnje naglo su porasli od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, rekao je Goh Miah Kiat, izvršni direktor Kareksa, u intervjuima Rojtersu i Blumbergu.

Kompanija iz Malezije proizvodi više od pet milijardi kondoma godišnje i snabdeva velike globalne brendove, poput 'Dureksa' i 'Trojana', kao i državne zdravstvene sisteme, kao što je britanska Nacionalna zdravstvena služba.

BBC je kontaktirao kompaniju Kareks.

Snabdevanje naftom značajno je poremećeno u svetu otkako je Iran počeo blokadu Ormuskog moreuza kao odgovor na američko-izraelske napade.

Kroz taj uzani pomorski put, širine 33 kilometra, prolazi oko petine svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, kao i drugih petrohemijskih proizvoda.

Proizvodnja kondoma zavisi od raznih materijala, poput amonijaka koji se koristi za očuvanje lateksa i silikonska maziva.

Potražnja za kondomima porasla je za oko 30 odsto ove godine, dok su viši troškovi transporta i kašnjenja u isporukama uticali na povećanje nestašica, kaže direktor Kareksa.

„U lošim vremenima potreba za korišćenjem kondoma je još veća jer postoji neizvesnost u vezi sa budućnošću, jer ne znate da li ćete i sledeće godine imati posao“, rekao je za Blumberg.

„Ako sada imate bebu, imaćete jedna usta više za hranjenje“, dodao je.

Pogledajte video o mogućem poskupljenju kondoma

Porast cena kondoma naglašava kako rat Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom, koji je već uzdrmao svetska energetska tržišta, utiče i na rast cena drugih proizvoda.

Rat je doprineo i skoku cena avionskih karata, pri čemu su najjeftinije ekonomske karte u proseku 24 odsto skuplje nego pre godinu dana, prema novim istraživanjima.

Istovremeno, poremećaji u isporukama kroz vode Bliskog istoka doveli su do rasta cena đubriva i nestašice helijuma, koji se koristi u proizvodnji računarskih čipova.

Pod pritiskom je i industrija flaširane vode, jer proizvođači imaju poteškoća u nabavci sirovina.

Ujedinjene nacije su ranije ovog meseca upozorile da će cene šećera, mlečnih proizvoda i voća rasti zbog povećanih troškova transporta.

Za sada nije izvesno kada će i kako Amerika i Izrael okončati rat protiv Irana.

Zaraćene strane su postigle dogovor o primirju 8. aprila, oročenog na dve nedelje.

Posle prve runde pregovora Amerike i Irana u Pakistanu nije dogovoren trajni mir, a druga runda razgovora za sada nije izvesna.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je 21. aprila jednostranu odluku o nastavku primirja, iako je pretio eskalacijom rata protiv Irana.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.22.2026)

BBC News
Tramp produžio primirje u ratu sa Iranom, Teheran kaže: 'Trik'

Tramp produžio primirje u ratu sa Iranom, Teheran kaže: 'Trik'

BBC News pre 5 sati
Može li čovek da ozeleni pustinje

Može li čovek da ozeleni pustinje

BBC News pre 1 sat
'Hoteli smrti' u Istanbulu: Otišli na odmor i nikad se nisu vratili

'Hoteli smrti' u Istanbulu: Otišli na odmor i nikad se nisu vratili

BBC News pre 2 sata
Fu Fajters za BBC: Lego kockice kao meditacija iza bine

Fu Fajters za BBC: Lego kockice kao meditacija iza bine

BBC News pre 3 sata
'Ni infarkt me neće sprečiti da gledam Bosnu na Mundijalu'

'Ni infarkt me neće sprečiti da gledam Bosnu na Mundijalu'

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Danas pre 44 minuta
Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Južne vesti pre 44 minuta
Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

NIN pre 49 minuta
Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Radio 021 pre 54 minuta
Kondomi bi mogli da poskupe zbog rata na Bliskom istoku

Kondomi bi mogli da poskupe zbog rata na Bliskom istoku

Radio 021 pre 1 sat
Zbog rata u Iranu moguć i skok cena kondoma: "Situacija je veoma krhka"

Zbog rata u Iranu moguć i skok cena kondoma: "Situacija je veoma krhka"

N1 Info pre 1 sat
Kondomi drastično poskupljuju zbog rata - preti globalna nestašica!

Kondomi drastično poskupljuju zbog rata - preti globalna nestašica!

Kamatica pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski Istok

Zabava, najnovije vesti »

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

BBC News pre 44 minuta
Slušali smo 3 regionalna instrumentalna albuma kojima nisu potrebne reči da bi preneli poruku

Slušali smo 3 regionalna instrumentalna albuma kojima nisu potrebne reči da bi preneli poruku

City magazine pre 29 minuta
Novinar Aleksandar Apostolovski uskoro na RTS-u

Novinar Aleksandar Apostolovski uskoro na RTS-u

Danas pre 44 minuta
Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

Danas pre 44 minuta
"U studiju neće sedeti istomišljenici": Aleksandar Apostolovski dolazi na RTS, biće autor i voditelj nove političke emisije

"U studiju neće sedeti istomišljenici": Aleksandar Apostolovski dolazi na RTS, biće autor i voditelj nove političke emisije

Blic pre 9 minuta