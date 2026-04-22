Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma
Direktor Kareksa, najvećeg svetskog proizvođača kondoma, kaže da bi firma mogla da poveća cene za do 30 odsto ili čak i više ako rat u Iranu nastavi da remeti snabdevanje sirovinama.
Troškovi proizvodnje naglo su porasli od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, rekao je Goh Miah Kiat, izvršni direktor Kareksa, u intervjuima Rojtersu i Blumbergu.
Kompanija iz Malezije proizvodi više od pet milijardi kondoma godišnje i snabdeva velike globalne brendove, poput 'Dureksa' i 'Trojana', kao i državne zdravstvene sisteme, kao što je britanska Nacionalna zdravstvena služba.
Snabdevanje naftom značajno je poremećeno u svetu otkako je Iran počeo blokadu Ormuskog moreuza kao odgovor na američko-izraelske napade.
Kroz taj uzani pomorski put, širine 33 kilometra, prolazi oko petine svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, kao i drugih petrohemijskih proizvoda.
Proizvodnja kondoma zavisi od raznih materijala, poput amonijaka koji se koristi za očuvanje lateksa i silikonska maziva.
Potražnja za kondomima porasla je za oko 30 odsto ove godine, dok su viši troškovi transporta i kašnjenja u isporukama uticali na povećanje nestašica, kaže direktor Kareksa.
„U lošim vremenima potreba za korišćenjem kondoma je još veća jer postoji neizvesnost u vezi sa budućnošću, jer ne znate da li ćete i sledeće godine imati posao“, rekao je za Blumberg.
„Ako sada imate bebu, imaćete jedna usta više za hranjenje“, dodao je.
Porast cena kondoma naglašava kako rat Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom, koji je već uzdrmao svetska energetska tržišta, utiče i na rast cena drugih proizvoda.
Rat je doprineo i skoku cena avionskih karata, pri čemu su najjeftinije ekonomske karte u proseku 24 odsto skuplje nego pre godinu dana, prema novim istraživanjima.
Istovremeno, poremećaji u isporukama kroz vode Bliskog istoka doveli su do rasta cena đubriva i nestašice helijuma, koji se koristi u proizvodnji računarskih čipova.
Pod pritiskom je i industrija flaširane vode, jer proizvođači imaju poteškoća u nabavci sirovina.
Ujedinjene nacije su ranije ovog meseca upozorile da će cene šećera, mlečnih proizvoda i voća rasti zbog povećanih troškova transporta.
Za sada nije izvesno kada će i kako Amerika i Izrael okončati rat protiv Irana.
Zaraćene strane su postigle dogovor o primirju 8. aprila, oročenog na dve nedelje.
Posle prve runde pregovora Amerike i Irana u Pakistanu nije dogovoren trajni mir, a druga runda razgovora za sada nije izvesna.
Američki predsednik Donald Tramp objavio je 21. aprila jednostranu odluku o nastavku primirja, iako je pretio eskalacijom rata protiv Irana.
- Kako napraviti savršeni kondom - naučnici traže odgovor
- „Uspeh" kondoma koji se sam podmazuje
- Ormuski moreuz: Jesu li pomorske blokade uspevale kroz istoriju
- Šest razloga zašto će svetska kriza trajati duže od rata na Bliskom istoku
- Cene goriva u Srbiji i na Balkanu: Šta treba da znate
- Četiri moguća scenarija ishoda američkog rata protiv Irana
(BBC News, 04.22.2026)