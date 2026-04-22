Rat na Bliskom istoku diže i cenu kondoma

BBC News | BBC biznis

Reuters Izvršni direktor kompanije Kareks, Goh Miah Kiat

Direktor Kareksa, najvećeg svetskog proizvođača kondoma, kaže da bi firma mogla da poveća cene za do 30 odsto ili čak i više ako rat u Iranu nastavi da remeti snabdevanje sirovinama.

Troškovi proizvodnje naglo su porasli od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, rekao je Goh Miah Kiat, izvršni direktor Kareksa, u intervjuima Rojtersu i Blumbergu.

Kompanija iz Malezije proizvodi više od pet milijardi kondoma godišnje i snabdeva velike globalne brendove, poput 'Dureksa' i 'Trojana', kao i državne zdravstvene sisteme, kao što je britanska Nacionalna zdravstvena služba.

BBC je kontaktirao kompaniju Kareks.

Snabdevanje naftom značajno je poremećeno u svetu otkako je Iran počeo blokadu Ormuskog moreuza kao odgovor na američko-izraelske napade.

Kroz taj uzani pomorski put, širine 33 kilometra, prolazi oko petine svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, kao i drugih petrohemijskih proizvoda.

Proizvodnja kondoma zavisi od raznih materijala, poput amonijaka koji se koristi za očuvanje lateksa i silikonska maziva.

Potražnja za kondomima porasla je za oko 30 odsto ove godine, dok su viši troškovi transporta i kašnjenja u isporukama uticali na povećanje nestašica, kaže direktor Kareksa.

„U lošim vremenima potreba za korišćenjem kondoma je još veća jer postoji neizvesnost u vezi sa budućnošću, jer ne znate da li ćete i sledeće godine imati posao“, rekao je za Blumberg.

„Ako sada imate bebu, imaćete jedna usta više za hranjenje“, dodao je.

Porast cena kondoma naglašava kako rat Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom, koji je već uzdrmao svetska energetska tržišta, utiče i na rast cena drugih proizvoda.

Rat je doprineo i skoku cena avionskih karata, pri čemu su najjeftinije ekonomske karte u proseku 24 odsto skuplje nego pre godinu dana, prema novim istraživanjima.

Istovremeno, poremećaji u isporukama kroz vode Bliskog istoka doveli su do rasta cena đubriva i nestašice helijuma, koji se koristi u proizvodnji računarskih čipova.

Pod pritiskom je i industrija flaširane vode, jer proizvođači imaju poteškoća u nabavci sirovina.

Ujedinjene nacije su ranije ovog meseca upozorile da će cene šećera, mlečnih proizvoda i voća rasti zbog povećanih troškova transporta.

Za sada nije izvesno kada će i kako Amerika i Izrael okončati rat protiv Irana.

Zaraćene strane su postigle dogovor o primirju 8. aprila, oročenog na dve nedelje.

Posle prve runde pregovora Amerike i Irana u Pakistanu nije dogovoren trajni mir, a druga runda razgovora za sada nije izvesna.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je 21. aprila jednostranu odluku o nastavku primirja, iako je pretio eskalacijom rata protiv Irana.

(BBC News, 04.22.2026)