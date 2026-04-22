Ćavi Paskval: Nema vremena za slavlje, okrećemo se Monaku

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Nakon pobede nad Crvenom zvezdom u plej-inu Evrolige, trener Barselone Ćavi Paskval pozvao je na oprez. – U dobrom smo ritmu, slavili smo protiv Efesa i Zvezde, dobili smo dva meča koja su nosila prefiks biti ili ne biti, mnogo nam znači povratak Satoranskog, ali nema vremena za slavlje, okrećemo se Monaku.

Moramo da budemo bolji nego protiv Zvezde, ako želimo pobedu protiv tima kojeg nismo uspeli da savladamo ove sezone – izjavio je trener Barselone Ćavi Paskval. Sa druge strane trener gostujućeg tima Saša Obradović čestitao je boljem timu na pobedi. – Bolji tim je izborio plasman u narednu fazu Evrolige. Ostaje mi jedino da čestitam rivalu, koji je imao više iskustva i znanja kada su ovakve utakmice u pitanju – naglasio je Saša Obradović. MVP utakmice Vil Klajburn
